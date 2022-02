LIVE Biathlon, Sprint donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Dorothea Wierer grandissima, è un bronzo stupendo! (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 Ormai definitiva la classifica della Sprint femminile: Roeiseland (Norvegia) (0) Elvira Oeberg (Svezia) (0) +30?9 Dorothea Wierer (Italia) (0) +37?2 Hauser (Austria) (0) +47?3 Tandrevold (Norvegia) (0) +1’00?2 Reztsova (Russia) (2) +1’05?0 Magnusson (Svezia) (0) +1’05?9 Dzhima (Ucraina) (1) +1’07?5 Bescond (Francia) (1) +1’08?8 Stremous (Moldavia) (0) +1’15?2 10.58 Intanto vi diamo anche la bellissima notizia del bronzo di Davide Ghiotto nei 10000 metri di speed skating. 10.57 20° tempo sugli sci per Wierer, che ha pagato 57? da una Roeiseland che oggi è stata irreale per tutti! 10.56 Ora possiamo dirlo: MEDAGLIA DI bronzo PER Dorothea Wierer! E’ il primo alloro ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01 Ormai definitiva la classifica dellafemminile: Roeiseland (Norvegia) (0) Elvira Oeberg (Svezia) (0) +30?9(Italia) (0) +37?2 Hauser (Austria) (0) +47?3 Tandrevold (Norvegia) (0) +1’00?2 Reztsova (Russia) (2) +1’05?0 Magnusson (Svezia) (0) +1’05?9 Dzhima (Ucraina) (1) +1’07?5 Bescond (Francia) (1) +1’08?8 Stremous (Moldavia) (0) +1’15?2 10.58 Intanto vi diamo anche la bellissima notizia deldi Davide Ghiotto nei 10000 metri di speed skating. 10.57 20° tempo sugli sci per, che ha pagato 57? da una Roeiseland che oggi è stata irreale per tutti! 10.56 Ora possiamo dirlo: MEDAGLIA DIPER! E’ il primo alloro ...

