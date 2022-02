Lita: “Non vedo l’ora di affrontare Becky Lynch in questo scontro generazionale, sono carica” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lita ha fatto il suo straordinario ritorno in federazione alla Royal Rumble di quest’anno. In breve tempo, Becky Lynch ha preso di mira la leggenda della WWE. Le due hanno puntato ad un incontro da quando è diventata una possibilità. Entrambe sono pronte per un grande match all’imminente PPV Elimination Chamber in Arabia Saudita. Si tratta di un incontro che il WWE Universe non ha mai pensato potesse accadere. Ora, le due titane della divisione femminile stanno finalmente per scontrarsi. Lita è recentemente apparsa su Ring the Belle per discutere del suo ritorno in compagnia e della saga in corso con Becky Lynch. Il match è un sogno per molti fan. Le sue parole “Penso che questo match sia come un vero e proprio scontro ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 11 febbraio 2022)ha fatto il suo straordinario ritorno in federazione alla Royal Rumble di quest’anno. In breve tempo,ha preso di mira la leggenda della WWE. Le due hanno puntato ad un incontro da quando è diventata una possibilità. Entrambepronte per un grande match all’imminente PPV Elimination Chamber in Arabia Saudita. Si tratta di un incontro che il WWE Universe non ha mai pensato potesse accadere. Ora, le due titane della divisione femminile stanno finalmente per scontrarsi.è recentemente apparsa su Ring the Belle per discutere del suo ritorno in compagnia e della saga in corso con. Il match è un sogno per molti fan. Le sue parole “Penso chematch sia come un vero e proprio...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Lita: 'Non vedo l'ora di affrontare Becky Lynch in questo scontro generazionale, sono carica' -… - Fata_lita : RT @AnnalisaNocera1: CONDIVIDETE IL PIÙ POSSIBILE! SONO RIUSCITI A FAR PASSARE LA COSA INOSSERVATA: NON NE STA PARLANDO QUASI NESSUNO! Sen… - Fata_lita : RT @valy_s: Italiano alle Canarie:“si stanno trasferendo qui persone qualificate che cercano una miglior qualità della vita. Il #greenpass… - Fata_lita : @Corriere Vergognatevi Era un premio Nobel non un leader no vax Siete pessimi in tutto e per tutto - Mamo_lita : @__Fausta__ld Se non ricordo male: meravigliosamente ?? -