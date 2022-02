L’app che sfida WhatsApp ma più sicura è italiana Parla Santagata Telsy

Leggi su formiche

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Noi, gli italiani, “siamo dipendenti tecnologicamente in tutto e per tutto” e questa “dipendenza tecnologica non aiuta la sicurezza. Laddove uno ha competenze tecnologiche proprie che controlla, allora controlla meglio la sicurezza”. Parole nette, quelle pronunciate da Nunzia Ciardi, vicedirettore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al convegno sulle “Nuove minacce criminali” recentemente organizzato dall’Università Campus Bio-Medico di Roma. Considerato che l’Agenzia diretta da Roberto Baldoni è nata con l’obiettivo di innalzare il livello di resilienza informatica dell’Italia, queste dichiarazioni possono suonare in diversi modi. Come un avvertimento. Ma anche come un invito rivolto alle aziende tecnologiche dell’Italia, un Paese la cui sicurezza è legata a tecnologie sviluppate e gestite altrove, spesso fuori dai confini dell’Unione europea, con gli ormai noti rischi ...