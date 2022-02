La sfida che non ti aspetti

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La vittoria di Ronda Rousey non è stata chissà che sorpresa, se ne parlava già da prima ma quando è apparsa come partecipante alla Rumble i pochi dubbi sono stati spazzati via. A far più “rumore”, invece, è stata la sua scelta riguardo la campionessa dare. Chi non ha pensato che Ronda avrebbe scelto Becky? Insomma, era una storia già scritta, una scelta che affondava le sue radici in un non match del passato, in un incontro che saltò per un infortunio accorso alla rossa campionessa poco prima. E invece no, Ronda ha scelto Charlotte. Strada più facile o più difficile? Questo non si sa, dato che entrambe le campionesse sono molto molto valide. Viene però da chiedersi se quel famoso Becky vs Ronda sarà sempre un rimpianto per noi fan o prima o poi potremo vedere questo incontro. E a prescindere, il match di Wrestlemania sarà comunque molto interessante. ...