Kakebo 2022 è l’agenda con il metodo giapponese che vi fa risparmiare

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Giappone è noto in tutto il mondo per essere un Paese in cui contano molto l’organizzazione e la funzionalità. Proprio i giapponesi hanno inventato il, unper tenere sotto controllo le spese mensili in modo da essere sempre preparati a ogni evenienza. Ecco cos’è, come funziona e quali sono le agendedel: che cos’è? Introdotto all’inizio del Novecento dalla giornalistaHani Makoto con l’intento di spingere le sue lettrici verso l’indipendenza economica, ilè una sorta di agenda nella quale devono essere segnate, all’inizio di ogni mese, le spese fisse da affrontare. Si tratta di unmolto utile perché aiuta a tenere sotto controllo le entrate e le uscite mensili. In questo modo sarà più ...