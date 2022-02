Juventus, De Ligt rigenerato: ora cambiano i piani dei bianconeri (Di venerdì 11 febbraio 2022) Con l’arrivo di Vlahovic, anche la difesa della Juventus sembra rigenerata. Tra questi c’è De Ligt che avrebbe cambiato i piani dei bianconeri Con l’arrivo di Dusan Vlahovic la Juventus si è assicurata un totem anche in attacco. In difesa i bianconeri hanno ritrovato un De Ligt in versione Ajax, quello capace di trascinare da capitano gli olandesi ad un passo dalla finalissima di Champions League. Dopo un periodo tra alti e bassi, a cui si sono aggiunte anche le parole di Raiola sul suo futuro (non è scontata la sua permanenza a Torino), la Juve starebbe pensando ora di fare un altro sacrificio economico per tenere nella propria rosa il centrale olandese. De Ligt, infatti, sembra essere l’elemento perfetto per reggere il super tridente composto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Con l’arrivo di Vlahovic, anche la difesa dellasembra rigenerata. Tra questi c’è Deche avrebbe cambiato ideiCon l’arrivo di Dusan Vlahovic lasi è assicurata un totem anche in attacco. In difesa ihanno ritrovato un Dein versione Ajax, quello capace di trascinare da capitano gli olandesi ad un passo dalla finalissima di Champions League. Dopo un periodo tra alti e bassi, a cui si sono aggiunte anche le parole di Raiola sul suo futuro (non è scontata la sua permanenza a Torino), la Juve starebbe pensando ora di fare un altro sacrificio economico per tenere nella propria rosa il centrale olandese. De, infatti, sembra essere l’elemento perfetto per reggere il super tridente composto ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Juventus in campo così ? ?? Perin; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Arthur, McKennie;… - gilnar76 : De Ligt rigenerato da Vlahovic: come cambiano i piani della Juve #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - nickreddy : RT @_ThousandN: Con l'assist a Mckennie che centra il palo, e l'inserimento nel finale della partita, de Ligt si conferma miglior centrocam… - JuventusUn : #Juventus, addio #DeLigt | Il sostituto arriva con lo scambio! #JuventusSassuolo I DETTAGLI ?… - MoyanoEstefania : RT @GiovaAlbanese: #Juventus in campo così ? ?? Perin; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Arthur, McKennie; Vlah… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ligt Juve, magia di Vlahovic: sconfigge il Sassuolo e ora grande sfida da ex ... Raspadori e Scamacca) supportato da una squadra equilibrata, meno bene la Juventus: in difficoltà ... La Juve si vedeva (con De Ligt) su calcio d'angolo, ma le trame migliori erano ancora dei ragazzi di ...

Calciomercato, Juventus insaziabile: sfida al Milan per il colpo in difesa Per Bonucci e Chiellini parla la carta d'identità mentre de Ligt è in un limbo. Potenzialmente è il vero top player della Juventus, ma anche quello che potrebbe portare più soldi nelle casse ...

Repubblica - La Juve può "accontentarsi" di 90 milioni per De Ligt: ecco chi può sostituirlo Tutto Juve De Ligt rigenerato da Vlahovic: come cambiano i piani della Juve Con l’arrivo di Dusan Vlahovic la Juventus si è assicurata un totem anche in attacco. In difesa i bianconeri hanno ritrovato un De Ligt in versione Ajax, quello capace di trascinare da capitano gli ...

5 Pills | La vittoria in Coppa Italia Da luglio 2020, la Juventus ha segnato quattro reti nel corso dei primi tre minuti di gioco considerando tutte le competizioni, tre di queste con Paulo. MATTEO 100 - Matthijs de Ligt ha disputato la ...

... Raspadori e Scamacca) supportato da una squadra equilibrata, meno bene la: in difficoltà ... La Juve si vedeva (con De) su calcio d'angolo, ma le trame migliori erano ancora dei ragazzi di ...Per Bonucci e Chiellini parla la carta d'identità mentre deè in un limbo. Potenzialmente è il vero top player della, ma anche quello che potrebbe portare più soldi nelle casse ...Con l’arrivo di Dusan Vlahovic la Juventus si è assicurata un totem anche in attacco. In difesa i bianconeri hanno ritrovato un De Ligt in versione Ajax, quello capace di trascinare da capitano gli ...Da luglio 2020, la Juventus ha segnato quattro reti nel corso dei primi tre minuti di gioco considerando tutte le competizioni, tre di queste con Paulo. MATTEO 100 - Matthijs de Ligt ha disputato la ...