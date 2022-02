Inventing Anna racconta la fame di fama su Netflix (Di venerdì 11 febbraio 2022) Inventing Anna - Julia Garner Nel 2019 l’immigrata russa Anna Sorokin fu condAnnata per furto aggravato, dopo aver messo in atto truffe per circa trecentomila dollari facendosi passare nel jet set newyorkese per l’ereditiera tedesca Anna Delvey, personaggio fittizio da lei inventato ed interpretato alla perfezione. Tra abiti di lusso, oltre settantamila follower su Instagram e una suite per appartamento, la donna era riuscita ad ingAnnare tutti e nel 2021 è uscita per buona condotta; oggi, sta pagando i debiti con i soldi ottenuti vendendo i diritti della sua storia a Netflix, che la racconta nella serie Inventing Anna, disponibile da oggi. Creata da Shonda Rhimes, la serie in nove episodi racconta ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 11 febbraio 2022)- Julia Garner Nel 2019 l’immigrata russaSorokin fu condta per furto aggravato, dopo aver messo in atto truffe per circa trecentomila dollari facendosi passare nel jet set newyorkese per l’ereditiera tedescaDelvey, personaggio fittizio da lei inventato ed interpretato alla perfezione. Tra abiti di lusso, oltre settantamila follower su Instagram e una suite per appartamento, la donna era riuscita ad ingre tutti e nel 2021 è uscita per buona condotta; oggi, sta pagando i debiti con i soldi ottenuti vendendo i diritti della sua storia a, che lanella serie, disponibile da oggi. Creata da Shonda Rhimes, la serie in nove episodi...

