Covid | il 31 gennaio la variante Omicron nel 99 | 1% dei campioni

(Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In Italia il 31scorso laera predominante, con una prevalenza stimata al 99,1%, con una variabilità regionale tra il 95% e il 100%, mentre la Delta era allo 0,9% del campione esaminato (range: 0% -5%) Sono questi i risultati dell'indagine rapida condotta dall'Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler.Per l'indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province Autonome di selezionare dei sottodi casi positivi e di sequenziare il genoma del virus.Il campione richiesto è stato scelto dalle Regioni/PPAA in maniera casuale fra ipositivi garantendo una certa rappresentatività geografica e, se possibile, per fasce di età diverse. In totale, hanno partecipato all'indagine tutte le ...

