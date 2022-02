Covid, altri due decessi al “San Pio”: sessanta i pazienti ricoverati (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – altri due decessi si sono registrati all’ospedale “San Pio“, causa Covid. A perdere la vita sono stati due uomini: un 88enne originario di Campagna (Salerno) e un 81enne di Montesarchio. Stando al bollettino emesso dall’azienda ospedaliera, sono attualmente sessanta le persone ricoverate perché positive al coronavirus. Di queste 41 sono sanniti e 19 sono residenti in altre province. I posti occupati risultano essere: uno in terapia intensiva, uno in terapia intensiva neonatale, nove in pneumologia/sub intensiva, venti in malattie infettive, ventisette in medicina interna e due presso l’area isolamento dedicata al pronto soccorso. La buona notizia riguarda i due pazienti dimessi, entrambi residenti in una provincia diversa da quella beneventana. Questo il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –duesi sono registrati all’ospedale “San Pio“, causa. A perdere la vita sono stati due uomini: un 88enne originario di Campagna (Salerno) e un 81enne di Montesarchio. Stando al bollettino emesso dall’azienda ospedaliera, sono attualmentele persone ricoverate perché positive al coronavirus. Di queste 41 sono sanniti e 19 sono residenti in altre province. I posti occupati risultano essere: uno in terapia intensiva, uno in terapia intensiva neonatale, nove in pneumologia/sub intensiva, venti in malattie infettive, ventisette in medicina interna e due presso l’area isolamento dedicata al pronto soccorso. La buona notizia riguarda i duedimessi, entrambi residenti in una provincia diversa da quella beneventana. Questo il ...

