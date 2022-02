Bellissima è poco: Anna Tatangelo un sogno! (Di venerdì 11 febbraio 2022) Bellissima è poco, Anna Tatangelo è veramente un sogno: la cantante e conduttrice si mostra nuovamente splendida. Bellezza infinita per Anna Tatangelo (foto: Instagram).La Tatangelo è tornata più splendida che mai. L’ex-compagna di Gigi D’Alessio ha raggiunto ormai una maturità sorprendente e, il nuovo ruolo da conduttrice televisiva, pare averle dato nuova linfa; a Scene da un matrimonio ha spiccato e sicuramente verrà coinvolta nuovamente su Canale 5, non soltanto con le nuove puntate (già confermate) del programma. Nel frattempo, Anna continua a vivere la sua storia d’amore con Livio Cori, e pare addirittura che il matrimonio sia alle porte; attivissima sui social, mostra continuamente tutta la bellezza e il fascino con cui è ... Leggi su formatonews (Di venerdì 11 febbraio 2022)è veramente un sogno: la cantante e conduttrice si mostra nuovamente splendida. Bellezza infinita per(foto: Instagram).Laè tornata più splendida che mai. L’ex-compagna di Gigi D’Alessio ha raggiunto ormai una maturità sorprendente e, il nuovo ruolo da conduttrice televisiva, pare averle dato nuova linfa; a Scene da un matrimonio ha spiccato e sicuramente verrà coinvolta nuovamente su Canale 5, non soltanto con le nuove puntate (già confermate) del programma. Nel frattempo,continua a vivere la sua storia d’amore con Livio Cori, e pare addirittura che il matrimonio sia alle porte; attivissima sui social, mostra continuamente tutta la bellezza e il fascino con cui è ...

