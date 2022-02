Atletica, meeting Lodz 2022: Jacobs in 6.49 nei 60 metri, a due centesimi dal suo record (Di venerdì 11 febbraio 2022) Marcell Jacobs vince agevolmente la finale dei 60 metri al meeting di Lodz, in Polonia. Il fuoriclasse azzurro, oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha chiuso in 6’49”, a soli due centesimi dal suo record che è anche il primato italiano sulla distanza intermedia. Al secondo posto Mike Rodgers (Usa) in 6’62”, terzo posto per l’altro azzurro, l’ottimo Chituru Ali in 6’63”. Jacobs, dunque, si migliora rispetto a una settimana fa, dove nella prima uscita stagionale – e prima apparizione dopo il Giappone – aveva corso in 6?51 la finale. Non è partito al meglio, primi metri corsi sotto le sue possibilità, è stato però un gran crescendo. Non contentissimo al traguardo, almeno stando alla mimica facciale, ma in queste fasi iniziali l’obiettivo è mettere ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Marcellvince agevolmente la finale dei 60aldi, in Polonia. Il fuoriclasse azzurro, oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha chiuso in 6’49”, a soli duedal suoche è anche il primato italiano sulla distanza intermedia. Al secondo posto Mike Rodgers (Usa) in 6’62”, terzo posto per l’altro azzurro, l’ottimo Chituru Ali in 6’63”., dunque, si migliora rispetto a una settimana fa, dove nella prima uscita stagionale – e prima apparizione dopo il Giappone – aveva corso in 6?51 la finale. Non è partito al meglio, primicorsi sotto le sue possibilità, è stato però un gran crescendo. Non contentissimo al traguardo, almeno stando alla mimica facciale, ma in queste fasi iniziali l’obiettivo è mettere ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica meeting Atletica, Jacobs in 6'51 nei 60: è qualificato alla finale di Lodz Può sorridere Marcell Jacobs che si è qualificato per la finale dei 60 metri al meeting di Lodz, in Polonia (stasera, ore 19:55). Il campione olimpico ha vinto la propria batteria correndo in 6 51 (stesso tempo corso la settimana scorsa a Berlino) davanti all'altro azzurro, Ali ...

LIVE Atletica, Orlen Cup Lodz 2022 in DIRETTA: 6.51 per Jacobs in batteria! Finale alle 19.55 17.35 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'Orlen Cup di Lodz 2022 meeting di un giorno che si inserisce nel World Indoor Tour 2022 di atletica leggera. Gli italiani a Lodz - ...

LIVE Atletica, Orlen Cup Lodz 2022 in DIRETTA: fra pochissimo la finale di Marcell Jacobs! OA Sport Jacobs 6.49 a Lodz, Dosso eguaglia il record La sprinter delle Fiamme Azzurre eguaglia il record italiano dei 60 metri dopo 39 anni: sfreccia in 7.19 nella finale del meeting polacco e pareggia il ... Soltanto mercoledì, due giorni fa, ospite ...

LIVE Lodz: Jacobs 6.51 in batteria, Dosso record La sprinter delle Fiamme Azzurre eguaglia il record italiano dei 60 metri dopo 39 anni: sfreccia in 7.19 nella finale del meeting polacco e pareggia il record stabilito da Marisa Masullo nel 1983. È ...

