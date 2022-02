Alex Belli invia un aereo a Delia Duran, che non reagisce bene (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il gesto di Alex Belli Come sappiamo tra pochi giorni Alex Belli tornerà nella casa del Grande Fratello Vip 6 per rimanerci per ben due settimane. Nel mentre Delia Duran e Soleil Sorge hanno già scoperto la notizia, ed entrambe non sembrerebbero essere entusiaste. Il pubblico tuttavia attende con ansia di vedere cosa accadrà e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il gesto diCome sappiamo tra pochi giornitornerà nella casa del Grande Fratello Vip 6 per rimanerci per ben due settimane. Nel mentree Soleil Sorge hanno già scoperto la notizia, ed entrambe non sembrerebbero essere entusiaste. Il pubblico tuttavia attende con ansia di vedere cosa accadrà e L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - redazionerumors : Gf Vip, Federica Calemme svela un nuovo retroscena su Alex Belli: “Ho le chat, voleva incontrarmi” #GFVip… - Soleil_Alex_ : RT @Novella_2000: Alex Belli invia un aereo a Delia Duran, che però non la prende bene (VIDEO) #gfvip - Novella_2000 : Alex Belli invia un aereo a Delia Duran, che però non la prende bene (VIDEO) #gfvip - orvuahokx : A me Alex Belli da spettatrice fa ridere, è geniale. Ma se uno si ferma a razionalizzare tutto quello che ha fatto… -