Vodafone conferma la proposta indecente di Iliad e la rispedisce al mittente

Groupdi aver ricevuto una manifestazione d'interesse preliminare e non vincolante da Iliad e Apax Partners per acquisire il 100% diItaliae e di aver respinto tale ...Roma, 10 feb 15:54 -Group ha confermato di aver rifiutato la manifestazione di interesse preliminare avanzata da Iliad per l'acquisizione del 100 per cento diItalia, non essendo "nel migliore interesse degli azionisti". Lo riferisce una nota. Il Gruppo britannico ha fatto sapere che rimarrà concentrato "sulla creazione di valore per gli azionisti ...(macitynet.it) Iliad, confermata l'offerta per il 100% di Vodafone Italia TIM/ La linea Draghi e l'allarme inascoltato dei sindacati. ILIAD PRONTA A COMPRARE VODAFONE ITALIA: COSA CAMBIA PER TIM?Il gruppo anglosassone, si legge nel comunicato, “conferma di aver ricevuto un’indicazione di interesse estremamente preliminare e non vincolante da parte di Iliad e Apax partners per acquistare il ...