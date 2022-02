Teste di curling

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il(Wikipedia) nacque (pare) nella Scozia orientale del 1541. La parola venne nominata e scritta per la prima volta a Perth, Australia, nel 1620. Ilarrivò quindi in Canada, negli Stati Uniti, in Svizzera, finché in Svezia nel tardo Ottocento. Venne praticato con sassi di fiume, all’inizio, quindi con granito via via più duro e via via più levigato. Nel caso allora che qualche teppistello volesse un domani bullizzarla, ricordandole di come ilfosse approdato al mondo pensando a robe durissime tipo il cranio dei No vax, risponda in quel caso, la piccola di mamma Meloni, che nella Roma imperiale il granito molto meno, per ledelle leader andava forte il marmo.