Sei mai stato positivo? La scoperta choc tutta italiana (Di giovedì 10 febbraio 2022) Notizia certificata e riportata da Sky Tg 24. In quasi una persona su quattro i disturbi dell'olfatto, che possono insorgere con il contagio da Sars-Cov-2, riescono a persistere anche per un anno e più. E, in molti casi, ciò succede in pazienti che hanno avuto una forma di Covid associata a cefalea e confusione mentale. A sottolinearlo sono stati i risultati, pubblicati sulla rivista scientifica “Brain Sciences”, del primo studio multicentrico italiano che ha cercato di far luce su disfunzione olfattiva persistente, cefalea e confusione mentale strettamente correlati al cosiddetto “Long Covid”, ovvero la persistenza di sintomi che non si esauriscono nelle prime settimane della fase acuta sintomatica. Il lavoro di ricerca, coordinato da Arianna Di Stadio, professore associato di Otorinolaringoiatria presso l'Università di Catania, ha coinvolto anche i ricercatori dell'Università ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 10 febbraio 2022) Notizia certificata e riportata da Sky Tg 24. In quasi una persona su quattro i disturbi dell'olfatto, che possono insorgere con il contagio da Sars-Cov-2, riescono a persistere anche per un anno e più. E, in molti casi, ciò succede in pazienti che hanno avuto una forma di Covid associata a cefalea e confusione mentale. A sottolinearlo sono stati i risultati, pubblicati sulla rivista scientifica “Brain Sciences”, del primo studio multicentrico italiano che ha cercato di far luce su disfunzione olfattiva persistente, cefalea e confusione mentale strettamente correlati al cosiddetto “Long Covid”, ovvero la persistenza di sintomi che non si esauriscono nelle prime settimane della fase acuta sintomatica. Il lavoro di ricerca, coordinato da Arianna Di Stadio, professore associato di Otorinolaringoiatria presso l'Università di Catania, ha coinvolto anche i ricercatori dell'Università ...

Advertising

SanremoRai : “Nel più bel sogno ci sei solamente tu sei come un'ombra che non tornerà mai più” L’esibizione integrale è su RaiP… - DettoFattoRai2 : ?? In collegamento a #dettofattorai @FabrizioMoroOff parla del suo brano sanremese “Sei tu: 'È una dedica d'amore co… - MattiaBriga : Lazio mia, oggi mi sei piaciuta. Felipetto posseduto, mai visto un ingresso così, subito in partita e grande spirit… - calqmtv : @i96Loulix hey miri sei una persona fantastica, sono davvero fortunata ad averti nella mia vita sei una delle perso… - BettiniMax : @danielebanfi83 @unimib @RobiVil Nessuno ti ha mai ricordato che sei un miserabile? -