Scotland Yard travolta dagli scandali | si dimette la comandante

Advertising

infoitestero : Gran Bretagna, i festini a Downing Street fanno la prima vittima: si dimette la comandante di Scotland Yard - GiorgioAntonel1 : RT @ElioLannutti: Gb, polemiche su Scotland Yard: si dimette la comandante 'A seguito di un contatto avuto con il sindaco di Londra, mi son… - News24_it : Gb, polemiche su Scotland Yard: si dimette la comandante - TGCOM - RussoMu : RT @ElioLannutti: Gb, polemiche su Scotland Yard: si dimette la comandante 'A seguito di un contatto avuto con il sindaco di Londra, mi son… - maretegge : RT @ElioLannutti: Gb, polemiche su Scotland Yard: si dimette la comandante 'A seguito di un contatto avuto con il sindaco di Londra, mi son… -

Ultime Notizie dalla rete : Scotland Yard

Il Fatto Quotidiano

Al vertice supremo della Metropolitan Police (nome ufficiale di) fin dal 2017, Dick, 61 anni, decorata con il cavalierato dalla regina Elisabetta in persona, era stata rinnovata l'anno ...Cade la testa di Cressida Dick , prima comandante donna nella storia di, il dipartimento britannico di polizia per eccellenza. L'alta funzionaria ha preannunciato in serata le dimissioni - dopo averle escluse appena poche ore prima - in seguito a un ...Cressida Dick, prima comandante donna della storia di Scotland Yard, il dipartimento di polizia di Londra con competenze nazionali su alcuni dossier investigativi importanti, ha annunciato stasera le ...Si tratta di un gesto a sorpresa, seguito alle polemiche di una serie di scandali che avevano coinvolto il corpo. Proprio ieri il sindaco di Londra, Sadiq Khan, le aveva indirizzato una sorta di ...