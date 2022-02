Samsung Galaxy S22 vs Galaxy S21: ci sono sufficienti miglioramenti? (Di giovedì 10 febbraio 2022) La serie dei Samsung Galaxy S22 è stata ufficializzata da qualche ora. Come riportato da ‘SamMobile‘, i nuovi device apportano vari miglioramenti rispetto ai loro predecessori, compresi display più luminosi, prestazioni più veloci, fotocamere migliori e software più recenti. Chi è in possesso di un Galaxy S21 è giusto che passi al nuovo top di gamma? Se vi piacciono i telefoni compatti, il Samsung Galaxy S22 potrebbe fare al caso vostro. Il device ha un display leggermente più piccolo (6.1 pollici) rispetto a quello del suo predecessore (6.2 pollici), e risulta più corto e stretto. Il terminale presenta, inoltre, cornici più sottili e uniformi. Entrambi utilizzano schermi Dynamic AMOLED 2X Infinity-O con risoluzione FullHD+, frequenza ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) La serie deiS22 è stata ufficializzata da qualche ora. Come riportato da ‘SamMobile‘, i nuovi device apportano varirispetto ai loro predecessori, compresi display più luminosi, prestazioni più veloci, fotocamere migliori e software più recenti. Chi è in possesso di unS21 è giusto che passi al nuovo top di gamma? Se vi piacciono i telefoni compatti, ilS22 potrebbe fare al caso vostro. Il device ha un display leggermente più piccolo (6.1 pollici) rispetto a quello del suo predecessore (6.2 pollici), e risulta più corto e stretto. Il terminale presenta, inoltre, cornici più sottili e uniformi. Entrambi utilizzano schermi Dynamic AMOLED 2X Infinity-O con risoluzione FullHD+, frequenza ...

