Salernitana | arrestati per scippo due calciatori della Primavera | «Atto gravissimo»

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Choc in casa. Nelle ultime ore, infatti, sono stati fermati dalla squadra mobile di Salerno dueformazionegranata; il fermo è avvenuto in quanto le...

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana arrestati

Due calciatori minorenni del settore giovanile della Salernitana sono stati arrestati in flagranza di reato per uno scippo ai danni di una donna in un quartiere del centro della città e trasferiti in comunità. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria. Da quanto si apprende entrambi i minorenni fanno parte del settore giovanile della Salernitana.