Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti in classifica? Top50 vicina dopo la vittoria con Hurkacz! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lorenzo Musetti si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam riuscendo a sconfiggere Hubert Hurkacz in maniera perentoria. Il tennista toscano ha battuto il quotato polacco in tre set e può così proseguire la propria avventura sul cemento indoor della località olandese. Il 19enne sembra avere ritrovato lo smalto dei giorni migliori, regola il numero 11 al mondo e si regala la sfida non impossibile contro il vincente della contesa tra van de Zandschulp e Lehecka. Si tratta di un risultato decisamente importante per l'azzurro, che sta cercando di risalire il ranking ATP. Lorenzo Musetti è balzato virtualmente al 57mo posto della graduatoria mondiale, recuperando sei posizioni. Al momento l'azzurro ha all'attivo 1075 punti, si isserebbe a quota 1165 se dovesse riuscire ad approdare ...

