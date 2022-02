Per una volta ha ragione il Codacons: viviamo nell’era della fine del contesto (Di giovedì 10 febbraio 2022) Questa è la storia di come il Codacons non abbia – magnanimamente – stigmatizzato una bestemmia del Papa; oppure è la storia di come il Codacons – un po’ meno magnanimamente – abbia minacciato di querela il sito di satira Lercio; oppure è la storia di come io faccia quella che capisce lo spirito del tempo, il declino del senso del tono, la fine del contesto, quando in realtà è provato che Walter Veltroni lo capisce assai meglio di me. Nove anni fa trovai un commento contro Diego Bianchi, Zoro, sotto il link d’una sua performance televisiva. Dal mio archivio dei souvenir inutili, ricopio il commento: «Non sono mai stato un fan di Bianchi e pertanto non lo seguo, se non quando proditoriamente ci viene imposto nel mezzo di altre trasmissioni. Lo ritengo un semplice burino capace di qualche battutina ad uso interno di un ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Questa è la storia di come ilnon abbia – magnanimamente – stigmatizzato una bestemmia del Papa; oppure è la storia di come il– un po’ meno magnanimamente – abbia minacciato di querela il sito di satira Lercio; oppure è la storia di come io faccia quella che capisce lo spirito del tempo, il declino del senso del tono, ladel, quando in realtà è provato che Walter Veltroni lo capisce assai meglio di me. Nove anni fa trovai un commento contro Diego Bianchi, Zoro, sotto il link d’una sua performance televisiva. Dal mio archivio dei souvenir inutili, ricopio il commento: «Non sono mai stato un fan di Bianchi e pertanto non lo seguo, se non quando proditoriamente ci viene imposto nel mezzo di altre trasmissioni. Lo ritengo un semplice burino capace di qualche battutina ad uso interno di un ...

