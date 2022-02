Omicidio Cerciello, al via processo Appello: imputati in aula (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ iniziato questa mattina il processo di Appello per l’Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019. Presenti nell’aula della Corte di Assise i due imputati, Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth. I due americani sono stati condannati all’ergastolo in primo grado. L’udienza si svolge a porte chiuse a causa delle norme anti Covid. Elder e Hjorth sono nella sala di sicurezza separata da un vetro, con accanto gli interpreti. Presenti in aula i familiari di Cerciello, tra cui la vedova, Rosa Maria Esilio e il fratello Paolo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ iniziato questa mattina ildiper l’del vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019. Presenti nell’della Corte di Assise i due, Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth. I due americani sono stati condannati all’ergastolo in primo grado. L’udienza si svolge a porte chiuse a causa delle norme anti Covid. Elder e Hjorth sono nella sala di sicurezza separata da un vetro, con accanto gli interpreti. Presenti ini familiari di, tra cui la vedova, Rosa Maria Esilio e il fratello Paolo. L'articolo proviene da Italia Sera.

