Niente boom per Le Iene, vince la coppa Italia: gli ascolti del 9 febbraio 2022 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un’altra serata all’insegna dello sport per Canale 5 ma se martedì sera, la fiction di Rai 1 era stata più forte, le cose sono andate in modo diverso ieri sera. La partita che ha visto protagoniste Milan e Lazio infatti ha vinto la serata con oltre 4 milioni di spettatori incollati alla tv. Canale 5 prima rete il 9 febbraio 2022 con un ottimo ascolto, seguita poi da Rai 1 e Rai 3 che restano comunque parecchio indietro, sotto la media dei 3 milioni di spettatori. Grande attesa per il debutto de Le Iene, con un format rinnovato e due conduttori nuovi di zecca, Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. Nessun botto però dal punto di vista degli ascolti: ritorno tiepido per il programma di Italia 1 che non ha entusiasmato particolarmente. Si difende invece sempre benissimo Chi l’ha visto con il suo zoccolo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un’altra serata all’insegna dello sport per Canale 5 ma se martedì sera, la fiction di Rai 1 era stata più forte, le cose sono andate in modo diverso ieri sera. La partita che ha visto protagoniste Milan e Lazio infatti ha vinto la serata con oltre 4 milioni di spettatori incollati alla tv. Canale 5 prima rete il 9con un ottimo ascolto, seguita poi da Rai 1 e Rai 3 che restano comunque parecchio indietro, sotto la media dei 3 milioni di spettatori. Grande attesa per il debutto de Le, con un format rinnovato e due conduttori nuovi di zecca, Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. Nessun botto però dal punto di vista degli: ritorno tiepido per il programma di1 che non ha entusiasmato particolarmente. Si difende invece sempre benissimo Chi l’ha visto con il suo zoccolo ...

Advertising

flamanc24 : @81Thailand Ultimamente non sto guardando niente su Netflix. Comunqie vedi nella classifica dei più visti se no nel… - PBonfiglioli : @durezzadelviver In USA hanno tutti paura della guerra in Ukraina, che sarà una guerra apocalittica voluta da Put… - whatsinmybag : Ora faccio un'ipotesi surreale: Jess è stata la variabile inaspettata di Barù. Lui entra lì scazzatissimo e incontr… - arcobalena7 : Salvando Dolores e non Soleil abbiamo cambiato troppo lo schema del programma. Prima che questo accadesse tutti sup… - Marcell16569064 : RT @fuoridalcorotv: Senza vaccino, niente cure Boom di casi in tutta Italia #Fuoridalcoro -