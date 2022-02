Negli Emirati ci sono match Fifa e attacchi con droni e missili negli stessi giorni

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ieri il Chelsea, la squadra di calcio del campionato inglese, ha giocato contro l’al Hilal, una squadra saudita, nello stadio di Abu DhabiArabi Uniti. In quella stessa area nello spazio di tre settimane cistati trecon almeno quattrobalistici e dieciesplosivi, che hanno preso di mira infrastrutture civili e basi militari. Per la prima voltaultimi vent’anni, le truppe americane nella base di al Dhafra, vicino alla città, hanno sparatoPatriot in una situazione di combattimento, per intercettare iin arrivo dall’esterno – la minaccia ha costretto i soldati a correre nei bunker. Per la prima volta nella storiastati ...

Romelu Lukaku ha regalato al Chelsea campione d'Europa in carica la finale del Mondiale per club di calcio, in corsoArabi. Sul terreno del Mohammed Bin Zayed Stadium di Abu Dhabi, l'attaccante belga ha deciso la sfida contro l'Al - Hilal, squadra di Riad, con una rete segnata dopo 32' di gioco. Nell'...Ne è convinta l'Azienda agraria Ricciconti, chevuole raccontare la sua storia di impresa pubblica per ottenere guadagni da investire sui suoi servizi dedicati a chi ha più bisogno. "L'...Il Palmeiras ha battuto 2-0 gli egiziani dell'Al Ahly e si è qualificato per la finale del Mondiale per club in corso negli Emirati Arabi. Nella semifinale dell'Al Nahyan Stadium di Abu Dhabi, i brasi ...Keelt Group spa, società di e-commerce che gestisce KechiQ, tre le principali piattaforme online per la vendita di orologi di ...