LIVE Pattinaggio artistico, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: sfida stellare Chen-Hanyu! Daniel Grassl e Matteo Rizzo per la top 10 (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.54: Prestazione di spessore e carattere per il lettone Deniss Vasiljevs che assorbe senza troppi problemi la caduta in apertura sul quadruplo ed esegue tutti gli altri elementi di salto con grande qualità 3.53: Bene la combinazione Triplo Flip+Triplo Toeloop, bene la combinazione Triplo Lutz+Euler+Triplo Salchow, bene il Triplo Lutz 3.51: Caduta sul Quadruplo Salchow, bene la combinazione Triplo Axel+Doppio Toeloop, bene il Triplo Axel, bene il Triplo Rittberger 3.49: Sul ghiaccio ora il lettone Deniss Vasiljevs, 22 anni, di Daugavpils, 16mo dopo il corto. E’ allenato da Stephane Lambiel, Yoann Deslot, Angelo Dolfini a Champery. E’ bronzo europeo a Tallinn, 19mo a PyeongChang, 18mo agli ultimi Mondiali. Si esibisce su Romeo e Giulietta di Sergei Prokofiev 3.48: Per l’australiano Brendan Kerry arriva un ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.54: Prestazione di spessore e carattere per il lettone Deniss Vasiljevs che assorbe senza troppi problemi la caduta in apertura sul quadruplo ed esegue tutti gli altri elementi di salto con grande qualità 3.53: Bene la combinazione Triplo Flip+Triplo Toeloop, bene la combinazione Triplo Lutz+Euler+Triplo Salchow, bene il Triplo Lutz 3.51: Caduta sul Quadruplo Salchow, bene la combinazione Triplo Axel+Doppio Toeloop, bene il Triplo Axel, bene il Triplo Rittberger 3.49: Sul ghiaccio ora il lettone Deniss Vasiljevs, 22 anni, di Daugavpils, 16mo dopo il corto. E’ allenato da Stephane Lambiel, Yoann Deslot, Angelo Dolfini a Champery. E’ bronzo europeo a Tallinn, 19mo a PyeongChang, 18mo agli ultimi Mondiali. Si esibisce su Romeo e Giulietta di Sergei Prokofiev 3.48: Per l’australiano Brendan Kerry arriva un ...

