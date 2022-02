L’Isola dei Famosi 2022: Jeremias e Gustavo Rodriguez nel cast? (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il presunto cast de L’Isola dei Famosi 2022 Mancano poche settimane alla partenza ufficiale de L’Isola dei Famosi 2022, e tutto inizia a essere pronto per la nuova edizione del reality show. Anche stavolta alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, che dopo il successo dello scorso anno è pronta a rimettersi in gioco. La prima L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il presuntodedeiMancano poche settimane alla partenza ufficiale dedei, e tutto inizia a essere pronto per la nuova edizione del reality show. Anche stavolta alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, che dopo il successo dello scorso anno è pronta a rimettersi in gioco. La prima L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : L’isola dei famosi, nel cast anche due famigliari di Belen - JeanLouisDozz : RT @ChiaraCruciati: «La via per la pace: #Ocalan libero e Pkk fuori dalla black list». Mi chiedo sempre come sia l'isola prigione di Imrali… - FabioTraversa : RT @tvblogit: L’isola dei famosi 2022: Gustavo e Jeremias Rodriguez fra i naufraghi di Ilary Blasi? - JamesColeZonaG : RT @ChiaraCruciati: «La via per la pace: #Ocalan libero e Pkk fuori dalla black list». Mi chiedo sempre come sia l'isola prigione di Imrali… - donnadimezzo : RT @ChiaraCruciati: «La via per la pace: #Ocalan libero e Pkk fuori dalla black list». Mi chiedo sempre come sia l'isola prigione di Imrali… -