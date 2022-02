Juve: un difensore pronto a partire a fine stagione! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un difensore pronto a partire a fine stagione in casa Juve è Matthijs De Ligt. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il centrale olandese sarebbe con le valigie pronte per lasciare Torino a fine campionato. De Ligt, Juventus, calciomercatoLa Juventus così si libererebbe di un ingaggio pesantissimo, l’ex Ajax infatti guadagna circa 12 milioni di euro a stagione. Su De Ligt c’è il forte interesse di Chelsea e Barcellona. I bianconeri come possibile sostituto avrebbero individuato Rudiger, difensore tedesco attualmente proprio al Chelsea. Leggi su rompipallone (Di giovedì 10 febbraio 2022) Unstagione in casaè Matthijs De Ligt. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il centrale olandese sarebbe con le valigie pronte per lasciare Torino acampionato. De Ligt,ntus, calciomercatoLantus così si libererebbe di un ingaggio pesantissimo, l’ex Ajax infatti guadagna circa 12 milioni di euro a stagione. Su De Ligt c’è il forte interesse di Chelsea e Barcellona. I bianconeri come possibile sostituto avrebbero individuato Rudiger,tedesco attualmente proprio al Chelsea.

Advertising

juventusfc : Allegri ?? «Gatti è il miglior difensore della Serie B e ha caratteristiche per un futuro alla Juve» #JuveVerona - Laudantes : @liwsemue Fai bene a fidarti, tuttavia 27 anni sono un ottimo compromesso per la Juve, prendendo un centrale atipic… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Caputo vota #Juve: '#Chiellini e #Vlahovic difensore e attaccante più forte in A' ?? - tuttosport : #Caputo vota #Juve: '#Chiellini e #Vlahovic difensore e attaccante più forte in A' ?? - un_polle : @matteo_milan91 É un difensore centrale NEL PIOLISMO, alla juve di allegri sarebbe un esterno alto, conta l’interpr… -