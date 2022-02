Il tumore al cervello della bambina scompare come per miracolo, i genitori dicono “L’ha guarita Dio” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Una famiglia del Texas ringrazia Dio perché il tumore al cervello raro e inoperabile della figlia è scomparso per ragioni che i medici non sanno spiegare. Secondo le notizie, Roxli Doss, 11 anni, di Hays County, in Texas, aveva un glioma pontino intrinseco diffuso (DIPG) scoperto a seguito di alcuni sintomi come mal di testa, nausea e vista sdoppiata. Il sito web dell’ospedale pediatrico di Boston descrive il DIPG come un tumore molto aggressivo e difficile da curare localizzato alla base del cervello. Insomma, le prospettive per il futuro di Roxli erano molto negative. Il papà di Roxli, Scott Doss, ha spiegato: “È stata la notizia peggiore che potessimo ricevere.” “Gli ospedali pediatrici Dell, Texas, Dana-Farber, John Hopkins e MD Anderson erano tutti ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 10 febbraio 2022) Una famiglia del Texas ringrazia Dio perché ilalraro e inoperabilefiglia è scomparso per ragioni che i medici non sanno spiegare. Secondo le notizie, Roxli Doss, 11 anni, di Hays County, in Texas, aveva un glioma pontino intrinseco diffuso (DIPG) scoperto a seguito di alcuni sintomimal di testa, nausea e vista sdoppiata. Il sito web dell’ospedale pediatrico di Boston descrive il DIPGunmolto aggressivo e difficile da curare localizzato alla base del. Insomma, le prospettive per il futuro di Roxli erano molto negative. Il papà di Roxli, Scott Doss, ha spiegato: “È stata la notizia peggiore che potessimo ricevere.” “Gli ospedali pediatrici Dell, Texas, Dana-Farber, John Hopkins e MD Anderson erano tutti ...

Advertising

NellettaAugustu : RT @Anto70007062: ..e lascia che l’infinita vita ti vivifichi, tu ne fai parte, come una goccia nel mare, non pensare mai di essere s… - psymonic : Poche ora fa ho saputo che mio padre si è rotto della gamba dove ha la protesi. Fra poche ore è il mio compleanno.… - PaulWelsh89 : RT @Anto70007062: ..e lascia che l’infinita vita ti vivifichi, tu ne fai parte, come una goccia nel mare, non pensare mai di essere s… - Louise_Salome_ : RT @Anto70007062: ..e lascia che l’infinita vita ti vivifichi, tu ne fai parte, come una goccia nel mare, non pensare mai di essere s… - Tigarberebbe : Se ti dico che ho un tumore, che mi devo operare, che forse devo fare radioterapia, te non ci ridi, capito? Perché… -