Il Telegraph sul Tottenham e Conte: preoccupante subire due gol così, la sua rabbia è fuori luogo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Tottenham ha perso in casa col Southampton che è riuscito a rallentare la corsa Champions degli uomini del duo Conte-Paratici. È una sconfitta che il Telegraph definisce straziante, interrogandosi su quale potesse esserne l’aspetto peggiore. Di cose poco piacevoli, in effetti, ce ne sono state parecchie: gli Spurs sono stati rimontati due volte, il Southampton – decimo in Premier – ha dominato il gioco, creando più occasioni, e ha segnato due gol identici nell’arco di tre minuti. Scrive il Telegraph È preoccupante, per una squadra con le ambizioni del Tottenham, subire due gol così: Ward-Prowse ha trovato negli ultimi minuti per ben due volte troppo spazio sulla destra, in entrambe le occasioni ha trovato un compagno di squadra libero sul secondo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilha perso in casa col Southampton che è riuscito a rallentare la corsa Champions degli uomini del duo-Paratici. È una sconfitta che ildefinisce straziante, interrogandosi su quale potesse esserne l’aspetto peggiore. Di cose poco piacevoli, in effetti, ce ne sono state parecchie: gli Spurs sono stati rimontati due volte, il Southampton – decimo in Premier – ha dominato il gioco, creando più occasioni, e ha segnato due gol identici nell’arco di tre minuti. Scrive il, per una squadra con le ambizioni deldue gol: Ward-Prowse ha trovato negli ultimi minuti per ben due volte troppo spazio sulla destra, in entrambe le occasioni ha trovato un compagno di squadra libero sul secondo ...

