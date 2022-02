Il Mantello di Arlecchino | tessere e seminare il futuro di quartiere

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Al via la fase delle artiste all’opera e della raccolta delle stoffe nei quartieri di Colognola e Valtesse. È il momento cruciale dell’iniziativa di TTB Teatro Tascabile di Bergamo con Hg80 Impresa sociale. Perché in un progetto di arte partecipata il processo è il valore principale, ancor più dell’esito finale

Dopo mesi di lavoro sotto traccia, entra nel vivo "Il Mantello di Arlecchino", progetto ideato dal Teatro tascabile di Bergamo con Hg80 Impresa sociale, sostenuto dall'assessorato alla Cultura e dalle reti di quartiere. «Il Mantello di Arlecchino» si stende su Colognola e Valtesse, Sant'Antonio, Valverde. Dopo mesi di lavoro sotto traccia, il progetto di rigenerazione ideato da Teatro tascabile di Bergamo con HG80. «Il mantello di Arlecchino, dalla circonferenza al centro», un progetto in collaborazione con HG80. Il lavoro sarà installato a giugno in un luogo da definire. Saranno gli stessi artisti dei ...