Gosens lancia la sfida | “Vogliamo vincere a tutti i costi”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) L’Inter, prossima avversaria degli azzurri, nel mercato di riparazione ha rinforzato la fascia sinistra acquistando Robindall’Atalanta. Il laterale mancino, ancora alle prese con dei problemi fisici, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn. Tra i tanti temi trattati, il tedesco ha parlato dellacontro il Napoli e della lotta scudetto. RobinInter Di seguito un estratto dell’intervista rilasciata da Robin: “Napoli-Inter? Secondo me la chiave è fare il nostro gioco. La nostra qualità è sempre di giocare il nostro tipo di gioco, se siamo in grado di farlo anche a Napoli secondo me abbiamo buone chance disicuramente una partita fondamentale contro una diretta concorrente.a ...

Dopo essersi assicurati un portiere giovane e forte come Onana e soprattutto portando a Milano Robin, l'Interun messaggio chiaro: vuole dominare a lungo. Per farlo, avrà bisogno di ...... il derby prende vita anche sul calciomercato: Marottala volataI grandi club di Serie A al ... Beppe Marotta e Steven Zhang © LaPresseNerazzurri che con il doppio colpo- Caicedo hanno ...Robin Gosens. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, i nerazzurri hanno definito l'operazione, per una cifra complessiva di circa 25 milioni, bonus compresi. L'esterno t ...L'Inter sembra ormai lanciatissima verso il titolo. Il club nerazzurro, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi e già è al lavoro in vista del mercato estivo.