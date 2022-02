GF Vip 6 | telespettatori pronti a boicottare Signorini dopo l’entrata di Alex Belli

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Mai in tutte l’edizioni del Grande Fratello Vip e in quelle dedicate ai personaggi non famosi si era visto che un concorrente ritirato avesse la possibilità di rientrare in casa.sarà il primo ad avere questo privilegio da Alfonso, il quale ha puntato tutto sull’attore e sul triangolo amoroso messo in atto nella casa più spiata d’Italia. I, così come diversi ex inquilini, hanno fatto sentire il proprio dissenso e sarebberoa cambiare canale il giorno della diretta. GF Vip, Basciano si confida con Manila: “Io e Sophie vogliamo una figlia” Alessandro Basciano ha lasciato tutti senza parole spiegando a Manila Nazzaro cosa succede con Sophie Codegoni sotto le coperte ...