Gf Vip 6 | Federica Calemme rivela se lei e Gianmaria Antinolfi hanno fatto l’amore nella Casa

Leggi su isaechia

(Di giovedì 10 febbraio 2022), una degli ultimi eliminati dalladel Grande Fratello Vip 6, si è lasciata andare ad un’intervista perChi, il format del settimanale di Alfonso Signorini condotto da Rosalinda Cannavò. “Forse avevo bisogno di un po’ più di tempo. Diciamo che entrare in corsa non è stato facile. Però è andata bene dai.” ha esordito così, l’ex professoressa de L’Eredità, che subito dopo ha svelato come vanno le cose conmi ha regalato dei fiori. Diciamo sono stati più belli del regalo materiale, quelli che sono stati più ben accettati ecco. La modella, subito dopo, ha chiarito la situazione sentimentale che aveva prima di entrare all’interno del game-show: Sul ragazzo di fuori nessuno ha mai chiesto il mio parere e questa ...