Gas, la ricetta azzurra Pnrr, Sala a Fontana: "Tutto Sud, Sud, Sud..." (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il caro-bollette resta la priorità per Forza Italia. L'onda lunga della ripresa economica non può essere neutralizzata dalla crisi energetica Leggi su ilgiornale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il caro-bollette resta la priorità per Forza Italia. L'onda lunga della ripresa economica non può essere neutralizzata dalla crisi energetica

Advertising

VonricFontana : @lucia_pal @GuidoCrosetto @CesareOrtis Le cause spero le conosciamo tutti. Forse compresi quelli del no al nucleare… - CGuadagnin : @Mov5Stelle Sbaglio o eravate quelli del No Tap che avrebbe 'devastato' la costa pugliese. Poi per fortuna non si è… -