Fiumi e laghi vicini alle città si ritirano più rapidamente

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – La riduzione delle risorse idriche superficiali, come le acque di, è più rapida e marcata vicino ai centri urbani e diminuisce man mano che ci si allontana d. Analizzando oltre trent’anni di immagini satellitari del territorio degli Stati Uniti, un gruppo di ricerca dell’Università di Bologna ha non solo rilevato e ricostruito questo fenomeno, ma ha anche realizzato un modello capace di riprodurre la distribuzione del declino delle acque rispetto alla distanza dai grandi centri abitati. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista “Agu Advances”. “Entro il 2050 circa il 70% della popolazione mondiale sarà concentrato nelle: un fenomeno che avrà grossi impatti sulla quantità e qualità delle acque di superficie, e in particolare dei, ...

... ideando un modello che potrebbe rivelarsi utile per mitigare gli impatti dell'urbanizzazione sull'ecosistema La riduzione delle risorse idriche superficiali - ad esempio le acque dei- ...... è stato scoperto che la riduzione delle risorse idriche superficiali, ad esempio le acque dei, è più rapida e marcata vicino ai centri urbani e diminuisce man mano che ci si allontana ...Via libera al disegno che punta a valorizzare i 361 chilometri di costa sul mar Tirreno, i 431 laghi, 18 fiumi e gli 11 porti della Regione. «Si tratta di una legge – dichiarano i proponenti – ...Una svolta decisiva per una regione che può vantare ben 361 km di costa sul Mar Tirreno, oltre a 43 laghi, 18 fiumi e 11 porti marittimi strategici per spostamenti e trasporti commerciali. «Si tratta ...