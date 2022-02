Disastro di Pioltello, il responsabile della manutenzione patteggia 4 anni (Di giovedì 10 febbraio 2022) Prima sentenza per il Disastro ferroviario di Pioltello in cui morirono tre donne, tra cui due bergamasche. Davanti alla quinta penale di Milano ha patteggiato quattro anni Ernesto Salvatore, allora responsabile del Nucleo Manutentivo Lavori di Treviglio di Rete ferroviaria italiana (Rfi). Il collegio ha ratificato il patteggiamento, concordato tra accusa e difesa, riconoscendo all’imputato le attenuanti generiche, perché incensurato, equivalenti alle aggravanti e stabilendo per lui (presente in aula) anche l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. E il risarcimento per le spese legali per decine di parti civili. Il processo per gli altri prosegue il 22 febbraio. In tutto sono dieci gli imputati per Disastro ferroviario colposo, omicidio ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Prima sentenza per ilferroviario diin cui morirono tre donne, tra cui due bergamasche. Davanti alla quinta penale di Milano hato quattroErnesto Salvatore, alloradel Nucleo Manutentivo Lavori di Treviglio di Rete ferroviaria italiana (Rfi). Il collegio ha ratificato ilmento, concordato tra accusa e difesa, riconoscendo all’imputato le attenuanti generiche, perché incensurato, equivalenti alle aggravanti e stabilendo per lui (presente in aula) anche l’interdizione dai pubblici uffici per cinque. E il risarcimento per le spese legali per decine di parti civili. Il processo per gli altri prosegue il 22 febbraio. In tutto sono dieci gli imputati perferroviario colposo, omicidio ...

Advertising

rep_milano : Disastro ferroviario Pioltello, arriva primo patteggiamento: 4 anni per dipendente di Rfi - IlNuovoTorrazzo : Pioltello. Disastro ferroviario, prima sentenza - il_piccolo : Disastro ferroviario di Pioltello, primo patteggiamento a 4 anni per ex dipendente Rfi - IzzoEdo : RT @LaStampa: Disastro ferroviario di Pioltello, primo patteggiamento a 4 anni per ex dipendente Rfi - LaStampa : Disastro ferroviario di Pioltello, primo patteggiamento a 4 anni per ex dipendente Rfi -