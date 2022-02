Delia ad un passo dal bacio col giovane modello, la confessione: “Mi piace” (Di giovedì 10 febbraio 2022) La moglie di Alex Belli attratta da Antonio Medugno Il modello e tiktoker napoletano è entrato nella casa lo scorso Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 10 febbraio 2022) La moglie di Alex Belli attratta da Antonio Medugno Ile tiktoker napoletano è entrato nella casa lo scorso Perizona Magazine.

Advertising

ully37834952 : @Meri776 se le donne nella casa continuano di questo passo alla fine faranno vincere delia sul serio si stanno auto… - MariaPa63638594 : @_vicio_01 per chi non ha visto forse.E dopo si alzavano per andare a cucinare all'alba.Forse Parpiglia le ha detto… - lapressata : Di questo passo stasera Delia e Tiktonio limonano #gfvip - paolomarconi16 : Se pensate che alex ritorna da delia vi sbagliate lui a 40 anni la testa ce la dopo tutto quello che delia a sputt… - MagaMaghella4U : @harriton777 @LoredanaFabret1 @OverpartyC @AdrianaVolpeTV Ok l'amicizia ma se una ti dice' per favore non strusciar… -