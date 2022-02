Caro Bollette, protesta e luci spente anche in Abruzzo (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'Aquila - anche ANCI Abruzzo raccoglie l'appello monumenti spenti per 30 minuti Giovedì 10 febbraio nei comuni abruzzesi” “Le risposte dal Governo alle nostre richieste non sono sufficienti. Evidentemente non si percepisce il rischio che questa crisi si ripercuota negativamente sui bilanci degli enti locali e di conseguenza, soprattutto, sulla possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini. Per questo motivo giovedì 10 febbraio, alle ore 20, anche in Abruzzo si spegnerà simbolicamente l’illuminazione di un edificio rappresentativo o di un luogo significativo per la comunità”. “Speriamo che in questo modo si possa comprendere a quali rischi si va incontro se non si interverrà presto con un sostegno adeguato a coprire almeno tutti gli aumenti previsti in questi mesi. I comuni non hanno la facoltà ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'Aquila -ANCIraccoglie l'appello monumenti spenti per 30 minuti Giovedì 10 febbraio nei comuni abruzzesi” “Le risposte dal Governo alle nostre richieste non sono sufficienti. Evidentemente non si percepisce il rischio che questa crisi si ripercuota negativamente sui bilanci degli enti locali e di conseguenza, soprattutto, sulla possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini. Per questo motivo giovedì 10 febbraio, alle ore 20,insi spegnerà simbolicamente l’illuminazione di un edificio rappresentativo o di un luogo significativo per la comunità”. “Speriamo che in questo modo si possa comprendere a quali rischi si va incontro se non si interverrà presto con un sostegno adeguato a coprire almeno tutti gli aumenti previsti in questi mesi. I comuni non hanno la facoltà ...

Advertising

matteosalvinimi : “Contributi a famiglie, artigiani, commercianti e imprese contro il caro-bollette”, “Con la cessione multipla del c… - arrigoni_paolo : La #Lega in piazza per un flash-mob di fronte a Montecitorio per chiedere al Governo misure urgenti per contrastare… - fattoquotidiano : Caro bollette, Fassina: “Il male minore è lo scostamento urgente. Governo Draghi? È finito da quando il premier ha… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Il caro energia colpisce tutti. In segno di protesta, l'associazione dei Comuni lancia l'iniziativa di spegnere l'illumin… - RassegnaZampa : Caro #bollette, l’Italia al buio: ecco perché tante città decidono di spegnersi -