Caro bollette, ecco le proposte per uscire dallo stallo (Di giovedì 10 febbraio 2022) bollette ogni giorno sempre più roventi. E sempre più calda si fa la situazione per la politica che è costretta a risolvere l’ennesimo grattacapo dall’inizio della pandemia. Le ricette per uscirne?Secondo l’Antitrust è “indispensabile che sia prontamente attuato un passaggio ben disegnato al mercato libero per l’utenza elettrica domestica”. Caro bollette, cosa auspicare? L’Ente che regola la concorrenza, audito dalla Commissione Industria del Senato nell’ambito dell’atto Ue sui prezzi dell’energia, ne chiarisce le fasi: “la fine del cosiddetto regime tutelato, fondato sulla regolamentazione tariffaria dei servizi da parte dell’Autorità di regolazione, pur già decisa con l’indicazione di una data precisa nella legge annuale per la concorrenza del 2017, è stata – come noto – ripetutamente rinviata, fino all’ultima recente ... Leggi su fmag (Di giovedì 10 febbraio 2022)ogni giorno sempre più roventi. E sempre più calda si fa la situazione per la politica che è costretta a risolvere l’ennesimo grattacapo dall’inizio della pandemia. Le ricette per uscirne?Secondo l’Antitrust è “indispensabile che sia prontamente attuato un passaggio ben disegnato al mercato libero per l’utenza elettrica domestica”., cosa auspicare? L’Ente che regola la concorrenza, audito dalla Commissione Industria del Senato nell’ambito dell’atto Ue sui prezzi dell’energia, ne chiarisce le fasi: “la fine del cosiddetto regime tutelato, fondato sulla regolamentazione tariffaria dei servizi da parte dell’Autorità di regolazione, pur già decisa con l’indicazione di una data precisa nella legge annuale per la concorrenza del 2017, è stata – come noto – ripetutamente rinviata, fino all’ultima recente ...

Advertising

matteosalvinimi : “Contributi a famiglie, artigiani, commercianti e imprese contro il caro-bollette”, “Con la cessione multipla del c… - arrigoni_paolo : La #Lega in piazza per un flash-mob di fronte a Montecitorio per chiedere al Governo misure urgenti per contrastare… - fattoquotidiano : Caro bollette, Fassina: “Il male minore è lo scostamento urgente. Governo Draghi? È finito da quando il premier ha… - AlessandroLod18 : RT @MinutemanItaly: Il nuovo modello amministrativo per il PD, il Sindaco Accattone... 'Caro bollette, a Napoli oggi si spengono le luci de… - 24emilia : Caro bollette. A rischio un simbolo reggiano: il castello di Rossena. Luci spente fino a data da destinarsi | 24Emi… -