Bologna: bimbo Sassuolo sarà operato, a genitori no vax sospesa potestà (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il tribunale per i minorenni di Bologna ha sospeso provvisoriamente la potestà genitoriale ai genitori del bimbo del Modenese che per motivi religiosi vogliono che il sangue delle trasfusioni ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il tribunale per i minorenni diha sospeso provvisoriamente laale aideldel Modenese che per motivi religiosi vogliono che il sangue delle trasfusioni ...

Advertising

GiovaQuez : Il tribunale per i minorenni di Bologna ha sospeso provvisoriamente la potestà genitoriale ai genitori del bimbo de… - Corriere : Solo sangue no vax al figlio malato: tolta la potestà ai genitori del bambino - RaiNews : Il tribunale per i minorenni di Bologna ha sospeso, provvisoriamente, la potestà genitoriale alla famiglia del bimb… - MauroGentileTv : RT @ultimenotizie: Il tribunale per i minorenni di #Bologna ha sospeso provvisoriamente la potestà genitoriale ai genitori del bimbo del Mo… - LaGius77 : RT @Stefanialove_of: Il tribunale per i minorenni di Bologna ha sospeso provvisoriamente la potestà genitoriale ai genitori del bimbo del M… -