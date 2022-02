Alessandro Borghese: Sono il precursore degli chef in televisione (Di giovedì 10 febbraio 2022) Alessandro Borghese: umiltà ai fornelli Forbes Italia, pagina 124, di Mirco Crocoli. II coronamento di 30 anni di carriera di Alessandro Borghese ha un nome ben preciso, Ab – Il lusso della semplicità; una luxury location da circa 80 coperti, che fa parte di un gruppo operativo di oltre 50 dipendenti e che si trova nella moderna zona CityLife a Milano. La particolarità? Oltre a servire le sue ricercate pietanze espone opere d’arte inedite e allieta gli ospiti con un dj set tutte le sere. Naturalmente rock and roll, come lo specchio della sua entusiasmante vita. Giusta chiosa per un professionista che dall’età di 17 anni è tra i fornelli delle cucine più prestigiose del mondo. Cresciuto tra gli artisti – la madre è infatti l’attrice Barbara Bouchet – Alessandro ha preso un’altra strada. «Sentivo la ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 10 febbraio 2022): umiltà ai fornelli Forbes Italia, pagina 124, di Mirco Crocoli. II coronamento di 30 anni di carriera diha un nome ben preciso, Ab – Il lusso della semplicità; una luxury location da circa 80 coperti, che fa parte di un gruppo operativo di oltre 50 dipendenti e che si trova nella moderna zona CityLife a Milano. La particolarità? Oltre a servire le sue ricercate pietanze espone opere d’arte inedite e allieta gli ospiti con un dj set tutte le sere. Naturalmente rock and roll, come lo specchio della sua entusiasmante vita. Giusta chiosa per un professionista che dall’età di 17 anni è tra i fornelli delle cucine più prestigiose del mondo. Cresciuto tra gli artisti – la madre è infatti l’attrice Barbara Bouchet –ha preso un’altra strada. «Sentivo la ...

