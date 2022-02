Udienza Generale, Papa Francesco si esprime sull’eutanasia: “La vita è un diritto, non la morte” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In occasione dell’Udienza Generale di mercoledì 9 febbraio, Papa Francesco incentra la sua catechesi sugli ammalati. Parole che anticipano la ricorrenza mondiale dedicata agli infermi che si celebra il prossimo 11 febbraio; il Santo Padre vuole sottolineare l’importanza della vita come un diritto. Tuttavia, il Pontefice esprime la sua contrarietà verso il suicidio assistito e l’eutanasia, considerandole pratiche “inaccettabili“. Il tema dell’Udienza Generale Papa Francesco esprime chiaramente il suo pensiero: “La vita è un diritto, non la morte“; lasciando emergere tutta l’approvazione verso ogni forma di cura “palliativa” che renda il ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In occasione dell’di mercoledì 9 febbraio,incentra la sua catechesi sugli ammalati. Parole che anticipano la ricorrenza mondiale dedicata agli infermi che si celebra il prossimo 11 febbraio; il Santo Padre vuole sottolineare l’importanza dellacome un. Tuttavia, il Ponteficela sua contrarietà verso il suicidio assistito e l’eutanasia, considerandole pratiche “inaccettabili“. Il tema dell’chiaramente il suo pensiero: “Laè un, non la“; lasciando emergere tutta l’approvazione verso ogni forma di cura “palliativa” che renda il ...

