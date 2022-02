Tutti gli album in uscita a febbraio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Musica 2022 di febbraio è come da tradizione influenzata da Sanremo. Non mancano, infatti, gli album di artisti che hanno partecipato al Festival, a cominciare da Elisa – seconda classificata e premiata dall'orchestra per la migliore composizione – che a distanza di quattro anni dall'ultimo lavoro, torna con un doppio album (in inglese e in italiano). A febbraio escono anche l'ep di Yuman e la versione fisica dell'album di Ditonellapiaga, che ha gareggiato in coppia con Rettore e, ancora, la nuova edizione dell'album Lauro, con dei brani inediti e quello del Festival. A proposito di Festival, Cesare Cremoni è stato uno dei super ospiti musicali e proprio sul palco dell'Ariston ha presentato la titletrack del suo nuovo album, in uscita a fine ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Musica 2022 diè come da tradizione influenzata da Sanremo. Non mancano, infatti, glidi artisti che hanno partecipato al Festival, a cominciare da Elisa – seconda classificata e premiata dall'orchestra per la migliore composizione – che a distanza di quattro anni dall'ultimo lavoro, torna con un doppio(in inglese e in italiano). Aescono anche l'ep di Yuman e la versione fisica dell'di Ditonellapiaga, che ha gareggiato in coppia con Rettore e, ancora, la nuova edizione dell'Lauro, con dei brani inediti e quello del Festival. A proposito di Festival, Cesare Cremoni è stato uno dei super ospiti musicali e proprio sul palco dell'Ariston ha presentato la titletrack del suo nuovo, ina fine ...

Eurosport_IT : Non tutti gli eroi indossano un mantello...ma i nostri hanno le medaglie d'oro! ?????????? #HomeOfTheOlympics |… - AngeloCiocca : #Lamorgese non ha dubbi: le violenze a #Milano ?? Non si provi ad associarle all' #IMMIGRAZIONE !! Peccato che gli… - Palazzo_Chigi : Draghi a #Genova: Un’Italia affidabile, fiduciosa nelle proprie capacità; un’Italia dei giovani e delle donne; un'I… - 4_DHABahawalpur : RT Non ?? ammesso il caricamento di effettivo porno per mezzo di organi sessuali sopra aspetto. Tutti gli utenti giacch?© caricano... - marco_232 : RT @pbecchi: L'éminent professeur Luc Montagnier s'est éteint le 8 février 2022. Un importante scienziato, che non ha rinunciato ad essere… -