Sospetto caso doping, portavoce ITA: "Siamo a conoscenza dei rapporti che circolano"

Così si è espresso un portavoce dell'ITA (International Testing Agency) in merito al rinvio della premiazione del team event di pattinaggio di figura alle Olimpiadi 2022 di Pechino: "Siamo a conoscenza dei rapporti che circolano in merito alla cerimonia di premiazione posticipata per l'evento a squadre di pattinaggio artistico. Qualsiasi annuncio connesso a questi eventi sarebbe sempre pubblicato sul sito web dell'ITA e non commentato in altro modo". Secondo il sito Insidethegames il posticipo è dovuto ad un test antidoping sostenuto dalla russa Kamila Valieva prima dei Giochi. Il farmaco coinvolto sarebbe la trimetazidina. La situazione si complica ulteriormente perchè, secondo le regole del Codice Mondiale Antidoping, Valieva è una "persona protetta" in quanto "al ...

