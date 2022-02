Si regalavano infamie

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tra tutti i possibili peccati, l’ambizione e il desiderio di potere sono, in assoluto, i meno perdonati in una donna. Lo dimostra, tra infiniti altri esempi, la damnatio memoriae che ha inseguito nei millenni Teodora, la ballerina dell’Ippodromo di Bisanzio che divenne sposa dell’imperatore Giustiniano. Accanto a lei, amica, ambigua complice e consigliera, emerge la figura di Antonina, a sua volta figlia di aurighi e moglie di Belisario, il più illustre generale dell’esercito imperiale. Due donne potentissime, che furono alleate finché i loro interessi coincisero, entrambe circonfuse da un’aura di peccato e di scelleratezza la cui prima fonte va rintracciata nelle Storie segrete di Procopio di Cesarea, consigliere di Belisario e cronista delle sue imprese. Questo romanzo di Liliana Madeo, giornalista di lungo corso appassionata di storia delle donne, fa tesoro di tutto ciò che, nel ...

