Selene Calloni Williams e la forza dei mudra per viaggiare tra i mondi

Leggi su amica

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) C’è molto di più di quello che i nostri occhi vedono, che i nostri polpastrelli toccano. La linea tra l’essere umano e l’eternità è più labile di quanto si pensi. Non occorre vederla, ma percepirla, con coscienza. Stare in relazione con l’anima del mondo, fuori e dentro di noi, è l’atto più sano che possiamo fare per stare bene.è psicologa, documentarista, antropologa, viaggiatrice, sciamana e in tutti i suoi libri, una ventina, invita al “risveglio”. Tra i suoi insegnamenti c’è quello che, a partire dal sacrum facere, l’atto sacro, potremo raggiungere «un futuro antico» migliore. Oggi più che mai è necessario cambiare la visione. La mente ci fa credere che per risolvere i problemi, per uscire dal labirinto, si debba continuare a pensare. Ma uno dei modi per uscire dalla cattedrale buia è respirare. La mente ha ...