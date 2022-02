Sci alpino, Federica Brignone: “Il superG sarà una sorpresa per tutte, cercherò di adattarmi subito” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Federica Brignone è uscita nella seconda manche dello slalom femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022. La valdostana ha sciato bene in alcuni tratti, sbagliando purtroppo nella doppia sul muro finale, ma almeno ha provato ad attaccare ed in vista della combinata possono esserci dei buoni segnali. La medaglia d’argento del gigante ha parlato ai microfoni di Rai Sport, analizzando la sua seconda manche: “Mi dispiace non aver completato la seconda manche perchè avevo sciato meglio. Mi sentivo di spingere di più, ero un po’ più in fiducia ed ero sicuramente partita meglio”. Brignone parla anche della sua uscita: “L’ultima doppia sta creando un po’ di problemi. Non è facile, è proprio diretta sul muro. Io ho provato un po’ a controllarla, ma mi sono incrociate le punte e non sono più riuscita a cavarmela”. La gara che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022)è uscita nella seconda manche dello slalom femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022. La valdostana ha sciato bene in alcuni tratti, sbagliando purtroppo nella doppia sul muro finale, ma almeno ha provato ad attaccare ed in vista della combinata possono esserci dei buoni segnali. La medaglia d’argento del gigante ha parlato ai microfoni di Rai Sport, analizzando la sua seconda manche: “Mi dispiace non aver completato la seconda manche perchè avevo sciato meglio. Mi sentivo di spingere di più, ero un po’ più in fiducia ed ero sicuramente partita meglio”.parla anche della sua uscita: “L’ultima doppia sta creando un po’ di problemi. Non è facile, è proprio diretta sul muro. Io ho provato un po’ a controllarla, ma mi sono incrociate le punte e non sono più riuscita a cavarmela”. La gara che ...

