Sangue no vax al figlio, giudice nega richiesta dei genitori: "Bimbo deve essere operato"

Ricorso accolto. Il giudice tutelare del Tribunale di Modena ha ricevuto l'istanza dei medici dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna sul caso di un bambino di due anni, originario di Sassuolo, affetto da una grave patologia cardiaca e bisognoso di un intervento chirurgico, i cui genitori rifiutavano "per motivi di carattere religioso" trasfusioni di Sangue da donatori vaccinati contro il Covid-19. La salute del Bimbo viene al primo posto, ha motivato il tribunale, e ci sono le garanzie di assoluta sicurezza nel Sangue fornito dal nosocomio emiliano. Ora il legale della famiglia valuterà se impugnare la decisione del giudice.

