Sabrina Ghio incinta | la gioia dopo il dolore di tre aborti spontanei

(Di mercoledì 9 febbraio 2022), ex ballerina di Amici e tronista di Uomini e Donne, ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin ildeglie laper l’arrivo della sua seconda figlia. Esatto,darà alla luce un’altra bambina.è già mamma di Penelope Manzolli (avuta dall’ex marito Federico Manzolli), di 8 anni. L’influencer aveva annunciato di aspettare un bambino dal suo compagno Carlo Negri lo scorso gennaio. Il sesso del bambino è stato rivelato in diretta nel salotto di Verissimo:ha poi postato su Instagram il video condiviso con lo show, per annunciare la notizia ai suoi fan. L’ex ballerina ha anche raccontato a Silvia Toffanin il duro anno affrontato: la donna ha infatti avuto 3...

Nel salotto di Silvia Toffanin questo weekend è stata ospite l'ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne,ha raccontato dell 'ultimo anno vissuto , contrassegnato da tre aborti spontanei e dalla scoperta dell'infezione da papilloma virus che l'ha costretta ad operarsi. Non è stato per nulla ...Intervista intensa e a tratti dolorosa quella che ha visto protagonistaa Verissimo . L'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato la sua storia, costellata di ostacoli, a Silvia Toffanin , lasciandosi andare in più frangenti alle lacrime. Oggiè ...Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici, è di nuovo incinta. La gioia dopo il dolore di tre aborti e un'operazione per Papilloma virus.Sabrina Ghio ha raccontato a Verissimo del difficile anno vissuto e in particolar modo dei tre aborti subiti e dell'operazione a cui si è sottoposta. Oggi la ex ballerina di Amici è finalmente felice ...