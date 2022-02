Oroscopo di giovedì 10 febbraio: ottima giornata per amore e lavoro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ariete – In questo giovedì di Santa Scolastica potrai goderti gli affetti e la vicinanza delle persone care. Ne hai bisogno. Non è stato un periodo semplice, soprattutto per la vita personale. Ma adesso è il momento di rialzarsi. Non avere paura di chiedere aiuto. Troverai sempre una mano tesa. Pensa a te stesso, scrollati le brutte situazioni di dosso e fattele scivolare dalle spalle. Riacquista la tua usuale forza e vai avanti. Se stai cercando di ottenere un lavoro o un progetto, segui i metodi convenzionali e vendi le tue idee e abilità con forza e il successo sarà sicuramente tuo. Oggi troverai la ragione del comportamento brusco del tuo partner. Uscite insieme, magari a cena o semplicemente per una passeggiata. Riscoprite la bellezza dello stare insieme. Il rapporto si ravviverà. Toro – Questo giovedì di Santa Scolastica andrà ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ariete – In questodi Santa Scolastica potrai goderti gli affetti e la vicinanza delle persone care. Ne hai bisogno. Non è stato un periodo semplice, soprattutto per la vita personale. Ma adesso è il momento di rialzarsi. Non avere paura di chiedere aiuto. Troverai sempre una mano tesa. Pensa a te stesso, scrollati le brutte situazioni di dosso e fattele scivolare dalle spalle. Riacquista la tua usuale forza e vai avanti. Se stai cercando di ottenere uno un progetto, segui i metodi convenzionali e vendi le tue idee e abilità con forza e il successo sarà sicuramente tuo. Oggi troverai la ragione del comportamento brusco del tuo partner. Uscite insieme, magari a cena o semplicemente per una passeggiata. Riscoprite la bellezza dello stare insieme. Il rapporto si ravviverà. Toro – Questodi Santa Scolastica andrà ...

