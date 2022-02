Obbligo di Green Pass fino al 15 giugno 2022? Le ultime news sul certificato verde

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da mesi, ormai, non si fa altro che parlare del, di quelnella sua versione ‘base’ (che si può ottenere anche con un tampone negativo) o ‘rafforzata’ (con vaccino o guarigione) ormai indispensabile per ‘partecipare’ alla vita sociale. Sì, perché da settimane anche solo per consumare un caffè al bancone è necessario mostrare il documento, così come serve per una piega dal parrucchiere o il ritiro della pensione alle poste. Tra non poche polemiche e proteste di chi urla alla dittatura, presto forse ilverrà eliminato. Leggi anche: Capienza stadi al 100% da marzo? Lenotizie e indiscrezioni: il calendario delle riaperture Quando verrà tolto il? Le ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, obbligo di Green pass rafforzato esteso anche a Montecitorio #covid #roberto fico #camera #greenpass… - GiovaQuez : Via libera della conferenza dei capigruppo di Montecitorio alla proposta del presidente Fico di estendere anche all… - borghi_claudio : @FaviaFrancesco Mi sembra che molti stiano cambiando idea sul green pass, anche alcuni che ne erano ferventi sosten… - PressBritish : RT @strange_days_82: #Ricciardi : Green pass obbligo per tutta l'estate. Il Consiglio d'Europa boccia i lasciapassare : Sono discriminatori… - CartaRossy : @LaStampa @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi ma avete votato super green pass e obbligo vaccinale, mi dovete solo vergognare...... -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo Green

Non è chiaro se l'di mascherina resterà nelle scuole. Altri Stati a guida democratica, come ... Francia verso revoca SuperPass In Francia già a fine marzo, inizio aprile si potrebbe avere ...... dovete cercare di trovare la serenità ! Politica Mascherine epass, sta per cambiare tutto: le novità in arrivo s[...] Novità in arrivo sul fronte dell'di mascherine al chiuso e...Super Green Pass con durata illimitata, nuovo sistema per le quarantene (dimezzate a cinque giorni per i non vaccinati) e per le Dad, con gli studenti che torneranno quasi tutti in classe. Addio, poi, ...A partire dall’11 febbraio cadrà l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto contro ... L’ingresso sarà concesso solo ai possessori del Green Pass rafforzato, ai guariti e vaccinati. Il limite di ...